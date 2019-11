KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 101 in Richtung Herkersdorf – zwei Personen verletzt

Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 101 in Richtung Herkersdorf – Ein 21jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagmorgen, 03. November, gegen 03:38 Uhr, die K 101 (Hauptstraße) in Richtung Herkersdorf, kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve vor dem Einmündungsbereich Schulstraße ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg, riss dabei einen Holzpoller aus der Verankerung und zwei Verkehrsschilder um, bevor er gegen eine Hauswand prallte und zum Stillstand kam. Alle drei Insassen des Pkw wurden verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Fahrer und Beifahrer waren, so die Polizei, vermutlich nicht angeschnallt. Quelle: Polizei