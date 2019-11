Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

HERDORF – Illegales Autocorso bei türkischer Hochzeit – Kann das noch als normal bei einer Hochzeit angesehen werden? – Gleich mehrfache Meldungen gingen bei der Polizei Betzdorf über ein Autokorso einer türkischen Hochzeit ein, die wohl völlig aus dem Ruder zu laufen schien. Quietschende Reifen, sogenannte „Burnouts“, Fahren über rote Ampeln, Straßensperrungen, gezündete Bengalos und sogar Schüsse aus den Fahrzeugen stellten besorgte Verkehrsteilnehmer und Anwohner auf der gesamten Strecke zwischen Betzdorf und Herdorf fest. Unfassbar für die Mitteiler!

Die Polizei reagierte, forderte Unterstützungskräfte von Wilnsdorf an und konnte noch einen Teil der Verkehrsrowdys in Herdorf kontrollieren. Momentan könne, so die Polizei, nicht mehr nachvollzogen werden, aus welchem Fahrzeug geschossen wurde, aber die Ermittlungen liefen. Außerdem gibe es Beweise, die nun strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachtes illegaler Autorennen möglich machen. Das Autokorso wurde beendet und den Teilnehmern gehörig „die Wacht angesagt“.