NIEDERBIEBER – Richtig dumm gelaufen

Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

NIEDERBIEBER – Mann hupt Zivilstreife an – ohne Führerschein – Am Samstagnachmittag, 02. November 2019 gegen 15.10 Uhr befand sich eine Zivilstreife der Polizei Neuwied im Zuge von Fahndungsmaßnahmen in Niederbieber. An einer Einmündung ging es dem Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs offenbar nicht schnell genug, denn der Mann verlieh seinem Unmut durch mehrfaches Hupen Ausdruck. Die Kontrolle, die der 34jährige Neuwieder sich damit verdiente, ergab schließlich, dass er den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Außerdem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Da sich weiterhin Anzeichen dafür ergaben, dass der Mann zuhause Betäubungsmittel besitzt wurde seine Wohnung durchsucht. Hier wurden Betäubungsmittel, Utensilien zum Anbau von Betäubungsmitteln und entsprechende Literatur gefunden. Quelle: Polizei