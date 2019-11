Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – IHK-Informationsveranstaltung in Altenkirchen – Überlegungen zum Jahreswechsel – Aktuelles Steuerrecht für Unternehmer – In Kooperation mit der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz bietet die IHK Koblenz auch in Altenkirchen wieder eine Informationsveranstaltung zu den steuerlichen Überlegungen zum Jahreswechsel an. Folgende Themen werden besprochen:

Steueroptimierte Gehaltsbestandteile

Umsatzsteuer und Online-Handel

Kassennachschau aktueller Stand – Praxishinweise

Verfahrensdokumentation zur Kasse

eRechnung – Praxisprobleme und Lösungen

Brennpunkt Arbeitszimmer – Büro

GoBD – erste Praxiserfahrungen

Aktuelles

Der Referent, Dipl.-Kfm. Walter Mock, Steuerberater und Vorstandsmitglied der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, wird über die aktuellen steuerlichen Themen informieren. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 7. November 2019, 17:00 Uhr (Ende ca. 19:00 Uhr) im Hotel Glockenspitze in Altenkirchen.

Eine Anmeldung bis zum 05. November 2019 ist notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Die Anmeldung kann online über www.ihk-koblenz.de unter Angabe der Nummer 4208052 vorgenommen werden. Für Fragen steht Herr Lettau unter Tel. 02681-87897-12 sowie unter lettau@koblenz.ihk.de zur Verfügung