Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kurs der Kreisvolkshochschule – Bilder von Digitalkamera auf PC übertragen und bearbeiten – Ab Montag, 11. November bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kurs Bilder von Digitalkamera auf PC übertragen und bearbeiten an.

In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden Fotos von der digitalen Fotokamera auf den PC zu übertragen, legen neue Ordner an und benennen die Fotos, damit diese später einfacher zu finden sind. Mit Hilfe von Picasa – einem kostenlosen Fotobearbeitung und –verwaltungsprogramm – werden dann ferner technische Möglichkeiten aufgezeigt, die Fotos zu bearbeiten. Sind Fotos manchmal zu dunkel ausgefallen, können diese aufgehellt werden oder man entfernt bei den fotografierten Personen rote Augen oder stellt Fotoausschnitte her. Zum Schluss lernen die Kursteilnehmer Fotos auf einem Stick zu sichern und als E-Mail Anlage zu verschicken.

Kurszeiten sind in der Zeit vom 11. bis15. November montags, dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie freitags von 16 bis 18 Uhr. Kursleiterin ist Kitja Müller, die Kursgebühr beträgt 45 €.

Nähere Informationen und Anmeldungen an die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681812212 oder per Mail an kvhs@kreis-ak.de.