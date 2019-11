Veröffentlicht am 2. November 2019 von wwa

WISSEN – „Süßes oder Saures!“ im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe – Auch im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe machten sich am Abend vor Allerheiligen allerhand seltsame Gestalten breit. Man besuchte eine ganze Reihe von Häusern wie hier an der oberen Böhmerstraße. Die Bewohner hatten sich aber oftmals vorbereitet und zeigten sich dem Spruch „Süßes oder Saures!“ durchaus gewachsen. Überall heimsten die Nachtgespenster eine kleine Belohnung für ihre Kostümierung ein und bedankten sich artig dafür – grad so wie es in den Kreisen von Monstern und Vampiren üblich ist.