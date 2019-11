NEUWIED – Demo am 9. November 2019 von 11.00 bis 12.00 Uhr

Veröffentlicht am 3. November 2019 von wwa

NEUWIED – Wir denken selten an das was wir haben, aber immer an das was uns fehlt – Pulse of Europe Neuwied schließt seine Demos und Veranstaltungen in diesem Jahr ab und lädt nochmals zur Demo am 9. November 2019 von 11.00 bis 12.00 Uhr auf den Luisenplatz in Neuwied, gegenüber der „American Sportsbar“, ein. Es war ein Jahr schnelllebiger europapolitischer und gesellschaftlicher Ereignisse, über die bei den monatlichen Demos informiert und diskutiert wurde. Die Werbung für die Europawahl im Mai führte über einen Bürgerdialog im März auch in Schulen und Einrichtungen, bis zum Europäischen Parlament in Brüssel, das von 50 Demoteilnehmern im April besucht wurde.

Brexit, Klimawandel, Flüchtlingskrise im Mittelmeer und der Aufruf gegen rechte Gewalt waren weitere bestimmende Themen.

Das Jahr geht zu Ende, die Probleme bleiben. Das Interesse am geeinten Europa lässt leider wieder nach, denn … „Wir denken selten an das was wir haben, aber immer an das was uns fehlt“, sagt Arthur Schopenhauer. Oft sind wir Opfer unsrer eigenen Bequemlichkeit und unseres Eigennutzes.

Unser geeintes Europa aber, das uns 70 Jahre Frieden und Wohlstand erhalten hat, ist auch in Zukunft Garant für die gemeinsame Lösung der bedeutenden politischen Probleme dieser Zeit. Ein Schatz, den wir alle in Händen halten aber selten zu würdigen wissen.

Im Dezember nimmt die neue Europäische Kommission ihre Arbeit auf. Die Herausforderungen an den Zusammenhalt und die Struktur der Union sind gewachsen. Anlass genug für Pulse of Europe am 9. November, an der Agenda von Frau von der Leyen orientiert, die Erwartungen an die künftige Politik, an Soziales, Wirtschaft, Klima, Bildung, Migration etc. am offenen Mikrofon zu diskutieren und an unsere gewählten Vertreter im Europäischen Parlament weiterzugeben.

Die Demokratie lebt durch unser bürgerliches Engagement. Pulse of Europe Neuwied bietet dazu auch weiterhin ein öffentliches Sprachrohr. Alle Interessierten sind wieder herzlich eingeladen. Vive l´europe!