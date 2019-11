Veröffentlicht am 1. November 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Diebstahl eines Kraftfahrzeugs in Weyerbusch – Am Freitagvormittag, 01. November 2019, wurde der Polizei Altenkirchen über den Diebstahl eines Kraftfahrzeuges der Marke BMW, Typ 320d, grau-metallic in Kenntnis gesetzt. Der Tatort liegt in Weyerbusch, Kanalstraße. Die Tatzeit ist auf die frühen Morgenstunden einzugrenzen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter 02681/946-0 oder unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei