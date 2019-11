Veröffentlicht am 2. November 2019 von wwa

OFFHAUSEN – Verkehrsunfall unter Trunkenheit auf der K 101 – Ein 20jähriger Autofahrer befuhr am Freitagmorgen, 01. November 2019, gegen 06:23 Uhr, die K 101 zwischen Offhausen und Dermbach. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund von Alkohol und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Flur zum Stehen. Bei dem 20jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, so die Polizei, von circa 2.500 Euro. Quelle: Polizei