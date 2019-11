Veröffentlicht am 28. Oktober 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – CDU-Kreisverband Neuwied freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bezirksvorsitzenden Matthias Lammert – Die Neuwieder Delegierten gratulieren dem neuen Bezirksvorsitzenden Matthias Lammert, MdL und seiner Stellvertreterin Ellen Demuth, MdL herzlich zur Wahl und wünschen viel Kraft und Erfolg auf dem Weg in eine gute Zukunft der CDU im Bezirk Koblenz-Montabaur. Die Delegierten aus dem Kreis Neuwied waren sich mit ihrem Kreisvorsitzenden Erwin Rüddel, MdB einig, dass der Bezirk auch weiterhin eine starke Stimme für den Norden des Landes darstellen müsse. „Mit Matthias Lammert hat der Bezirksparteitag einen idealen Nachfolger für den langjährigen Vorgänger Dr. Adolf Weiland gewählt“, so Rüddel nach der Wahl des neuen Bezirksvorsitzenden in Löf.

Foto: Delegierte des Kreisverbandes Neuwied zusammen mit dem neuen Bezirksvorsitzenden Matthias Lammert, MdL, der stellvertretenden Vorsitzenden Ellen Demuth, MdL und dem Fraktionsvorsitzenden im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf.