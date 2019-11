Veröffentlicht am 1. November 2019 von wwa

SCHEUERFELD – Verkehrsunfall mit verletzter Person in Scheuerfeld – Eine 32jährige Fahrzeugführerin kam am Donnerstagmorgen, 31. Oktober 2019, gegen 05:45 Uhr mit ihrem Pkw in Scheuerfeld, in der Industriestraße aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Findling neben der Fahrbahn. Dadurch wurden die Airbags ausgelöst. Die Beifahrerin, Brillenträgerin, wurde durch die ausgelösten Airbags am Auge verletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei