Veröffentlicht am 27. Oktober 2019

GEBHARDSHAIN – Einbruchsdiebstahl ins Schützenhaus – Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag bis Donnerstag, 20. bis 24. Oktober, zwischen 17:00 bis 18:00 Uhr, in die Räume des Kellergeschosses des Schützenhauses in der Straße Am Köpchen ein. Zusätzlich versuchten die Täter in die Räumlichkeiten des Vereinsheimes in der oberen Etage einzubrechen. An der Eingangstür wurden massive Hebelspuren festgestellt. Offensichtlich gelang den Tätern der Zugang in diesem Bereich nicht. Ob Gegenstände aus den Kellerräumen fehlen ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen in dieser Zeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei