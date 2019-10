Veröffentlicht am 27. Oktober 2019 von wwa

KOBLENZ – Unfall durch Trunkenheit am Steuer – Am Samstagnachmittag, den 26. Oktober 2019, gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich Im Palmenstück in Koblenz zur Kollision zweier Pkw, da der Verursacher zuvor ein Verkehrszeichen missachtete. Beide linke Außenspiegel der beteiligten Pkw wurden beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei insgesamt auf circa 300 Euro geschätzt. Ein, beim 58jährigen Unfallverursacher durchgeführter Alkoholvortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei