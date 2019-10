Veröffentlicht am 26. Oktober 2019 von wwa

FRIESENHAGEN – Parlamentarischer Staatssekretär bei ALHO Holding – Auf Initiative des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel besuchte der für Bau und Heimat zuständige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium des Innern Marco Wanderwitz im nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz das Unternehmen ALHO in Friesenhagen-Hammer. – Senior-Chef Albert Holschbach und dessen Sohn Achim Holschbach, waren erfreut über den hochrangigen Gast aus Berlin. Vor Ort erfuhr der Staatssekretär gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten spannende Details über die seit mehr als 50 Jahren mit inzwischen europaweit rund 1.100 Mitarbeitern erfolgreich als Planer, Hersteller und Anbieter hochwertiger Stahl-Systembauten agierende ALHO Gruppe. So steht er Name ALHO für Pioniergeist im Systembau.

Der Beginn des Unternehmens, mit der Herstellung stationärer Unterkünfte für den Baustellenbereich geht bis ins Jahr 1967 zurück. Bereits im darauffolgenden Jahr veränderte ALHO als erster Hersteller die Konstruktion der damals üblichen Bauwagen, indem man Stahlwandgerippe mit einer Außenverkleidung aus verzinktem Profilblech einsetzte. Anfang der 70er Jahre entstand daraus die heute etablierte Containerbauweise. Seit Beginn der 80er Jahre entwickelte ALHO das Konstruktionsprinzip der temporären Raumcontainer weiter, um ausgereifte Lösungen für dauerhafte Gebäude zu schaffen. Damit begann die Spezialisierung auf anspruchsvolle Modulbauweise als Alternative zum Massivbau.

Das konstruktiv geführte Gespräch mit den beiden Politikern aus Berlin beinhaltete insbesondere die Themen schnellere Baugenehmigungen, vereinheitlichte Landesbauordnungen und Typenprüfungen für den Wohnungsbau, zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Sowohl Staatssekretär Wanderwitz als auch Bundestagsabgeordneter Rüddel sehen hier Handlungsbedarf. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion u.a. darauf drängt, sowohl in städtischen Ballungsräumen als auch in ländlichen Gebieten mehr Bauland zu erschließen.

Wenn vor Ort mehr und schneller gebaut wird, entlastet dies ganz erheblich den Wohnungsmarkt. Das beste Mittel gegen zu hohe Mieten ist Bauen, bauen, Bauen“, hieß es. Genau dazu bietet ALHO ein breites Angebot. Denn zur ALHO Gruppe gehören auch die als eigenständige Gesellschaften fungierende FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH sowie die mit Spezialisierung auf den Containerbau ausgerichtete ProContain GmbH. Eine Prämisse der ALHO Holding lautet: Made in Germany!

Foto: (v.l.) Geschäftsführer Achim Holschbach, Unternehmensgründer Albert Holschbach, Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz und Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel.