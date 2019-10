Veröffentlicht am 26. Oktober 2019 von wwa

FERNTHAL – Schwerer Verkehrsunfall in Neustadt (Wied), Ortsteil Fernthal auf der L 270 – Am Freitagmorgen, 26. Oktober, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Dreischläger Straße und der Fritz-Haber-Straße in Neustadt (Wied), Ortsteil Fernthal. Nach dem jetzigem Ermittlungsstand der Polizei missachtete der 51jährige Fahrzeugführer eines Kleinbusses die Vorfahrt eines 39jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem PKW mit Anhänger die Dreischlägerstraße (Landesstraße 270) in Richtung Neustadt (Wied) befuhr. Der Unfallverursacher erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Insassen in dem Kleinbus blieben unverletzt. Der

Fahrer und der 19jährige Beifahrer des vorfahrtsberechtigten PKW erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren fünf Polizeibeamte, 25 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und sieben Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, sowie der Rettungshubschrauber mit einem weiteren Notarzt im Einsatz. Die Landesstraße 270 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme circa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Quelle: Polizei