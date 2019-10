Veröffentlicht am 26. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Mit „Nähmaschinenführerschein“ eigene Kreativität entdecken – Einen Rahmen, um die ersten Schritte an der Nähmaschine zu erlernen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und eigene Objekte zu realisieren, bietet die NähWerkstatt im Stadtteiltreff im Rheintalweg 14. Jeden zweiten Mittwoch im Monat kommen dort Nähbegeisterte zusammen – das nächste Mal am Mittwoch, 13. November, um 17.30 Uhr. Erfahrene Näherinnen geben Neulingen dann wichtige Tipps und beantworten Fragen wie: Was bedeutet füßchenbreit? Wo stelle ich die Stichlänge und Nahtart ein? Welche Nahtart benötige ich für welchen Stoff? Wie nähe ich einen Saum? Hat man erstmal den „Nähmaschinenführerschein“ in der Tasche, steht der Verwirklichung eigener Do-it-yourself-Projekte kaum etwas im Wege.

Das Angebot im Stadtteiltreff ist kostenlos. Die Besucher sollten jedoch ihren eigenen Stoff mitbringen. Für ein Anfängerprojekt benötigt man Stoff, beispielsweise ein getragenes Herrenhemd, mit den Maßen 100 mal 50 Zentimeter.

Aufgrund einer Baumaßnahme ist der Rheintalweg derzeit nicht befahrbar. Der Stadtteiltreff ist aber zu Fuß und barrierefrei von der Kappelstraße und der Rudolf-Troost-Straße aus erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de, Telefonnummer 02631 863 070.

Fotos: Freude in der Nähwerkstatt über die erste selbst hergestellte Tasche.

Erfahrene Näherinnen geben viele wertvolle Tipps.