Veröffentlicht am 26. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – KreativWerkstatt wird zum Bauspielplatz – Mit tausenden Holzklötzen am 14. November spielen – Der Stadtteiltreff in der südöstlichen Innenstadt Neuwied lädt am Donnerstag, 14. November, Kinder ab 6 Jahren zur nächsten KreativWerkstatt ein. Angeleitet werden sie dabei von der Kunstpädagogin Christina Kutzbach und ihrem Team des KreARTiv-Ateliers. Dieses Mal spielen die Hauptrolle über 15.000 Holzklötze, mit denen Türme, Schiffe, Labyrinthe und vieles mehr erschaffen werden können. Gemeinsam werden Bauwerke errichtet und zusammenfallen gelassen, um im Anschluss wieder etwas Neues zu erschaffen.

Das Angebot findet von 16 bis 18 Uhr statt und ist kostenlos. Es wird aber wegen einer begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung bis zum 11. November im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, 02631 863070, stadtteilbuero@neuwied.de gebeten.

Die KreativWerkstatt ist eine Veranstaltung des Quartiermanagements der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied. Aufgrund einer Baumaßnahme ist der Rheintalweg nicht befahrbar. Der Stadtteiltreff ist fußläufig und barrierefrei aber gut zu erreichen.