Veröffentlicht am 26. Oktober 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Halbtagsfahrt nach Montabaur – es sind noch Plätze frei – Herzliche Einladung an alle Interessierten zur Halbtagsfahrt nach Montabaur. Am Samstag, dem 16. November 2019 geht die Fahrt zur Kerzenmanufaktur Flügel in Montabaur. Der Bus fährt um 13:30 Uhr an der Kirche in Birken-Honigsessen ab.

Zustiegsmöglichkeit ist an allen örtlichen Haltestellen in Fahrtrichtung Wissen. Nach der Ankunft in Montabaur wird zuerst die Manufaktur besichtigt. Im Anschluss an die Besichtigung gibt es Zeit zum Kaffeetrinken und zur Nutzung des Werksverkaufs. Bis zur Weiterfahrt des Busses ist Zeit zur freien Verfügung. Um 18 Uhr ist die Gruppe zu einem gemeinsamen Abendessen auf der „Steig Alm“ in Bad Marienberg angemeldet. Die Kosten, bei Anmeldung zu entrichten, betragen für Mitglieder 10,00 Euro und 15,00 Euro für Nichtmitglieder.

Für weitere Informationen und zur verbindlichen Anmeldung bis zum 02. November 2019 bitte bei Veronika Herzog 02742-8559 oder Christine Hombach 02742-8253 melden. Veranstalter ist die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen.