HAMM (Sieg) Dem Verein „Heimatfreunde im Hammer Land“ machte der Arbeitskreis seine Aufwartung – Der „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege“ Helmenzen unternahm einen Halbtagesausflug – Der „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege“ Helmenzen war zu Gast im Heimatmuseum „Haus der Heimatfreunde“ und in der neu eingerichteten Museumsscheune der Heimat Freunde im Hammer-Land e.V.

Die ehrenamtlichen Museumsleiter, Dieter Born und Klaus Schumacher empfingen die Gäste in der Siegstraße 5. Dieses, Anfang des 20sten Jahrhunderts erbaute, Gebäude beherbergt jetzt ein schmuckes Museum, das in einer Vielzahl kleiner Räume verschiedene heimatbezogenen Themenbereiche, z. B. Erzbergbau, Pulverherstellung, Hauswirtschaft, Schulwesen, Hand­werk oder Literatur (Archiv), anhand einer Fülle von Beispielen darstellt und erklärt. Eine Einladung zum Gegenbesuch in der Museumsscheune, Helmenzen wurde freudig angenommen und für das Frühjahr 2020 ins Auge gefasst.

Die Heimatfreunde im Hammer Land e.V. laden trotz Winterpause, Gruppen, Kindergartenkinder, Schulkinder, Vereine und Asylanden, die mehr über die Heimat erfahren möchten gerne ein. Wer jetzt Interesse hat, der kann sich anmelden. Die Hammer Heimatfreunde führen nach Terminabsprache auch im Winter Gäste durch das Museum.

Das Haus ist in den Wintermonaten nicht geheizt. Die Heimatfreunde im Hammer Land e.V., betreiben ehrenamtlich und mit viel Erfolg das Heimatmuseum in der Siegstraße 5. Zur Winterpause können bei Klaus Schumacher Ruf: 0160 2004869 oder Dieter Born Ruf: 02682 969565 Besuche vereinbart werden. (dibo) Foto: Heimatfreunde Hamm.