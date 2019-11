Veröffentlicht am 1. November 2019 von wwa

NEUWIED – Blocker Musikanten laden zum Schnuppertag ein – Kinder und Jugendliche lernen Musikinstrumente kennen – Die Türen des Bürgerhauses Block, Mittelweg 10, öffnen sich am Sonntag, 10. November, ab 14 Uhr für alle an Musik interessierten Kinder und Jugendlichen und deren Eltern. Die Blocker Musikanten bieten in Zusammenarbeit mit der Musikschule Klangwerk, dem Bläserstudio Koblenz und dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJub) einen Schnuppertag rund um das Thema „Musik“ an. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, verschiedene Musikinstrumente auszuprobieren, mit zu musizieren und die Blocker Musikanten und ihr Ausbildungsangebot kennenzulernen. Außerdem können sie sich mit den Musikern vor Ort austauschen und sich im Instrumenten-Parcours über die Instrumentengruppen, die bei den Musikanten vertreten sind, informieren. Eine Rallye lockt mit tollen Preisen und das KiJub sorgt für ein abwechslungsreiches Spieleangebot. Die Blocker Musikanten selbst und die Mitarbeiter der Musikschule Klangwerk bieten weitere spannende Aktionen an.