Veröffentlicht am 25. Oktober 2019 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf – 10.000 Euro Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 23. Oktober, in Betzdorf entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Ein 41jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Steinerother Straße in Richtung Steineroth und beabsichtigte nach links in den Römerweg abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er zunächst anhalten. Eine nachfolgende 19jährige Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Quelle: Polizei