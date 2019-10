Veröffentlicht am 25. Oktober 2019 von wwa

DAADEN – Auffahrunfall am Zebrastreifen in Daaden – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 23. Oktober, in Daaden entstand circa 7.000 Euro Sachschaden. Ein 23jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Herdorfer Straße in Richtung Daaden. Am Fußgängerüberweg hatte ein 62jähriger Mann mit seinem Pkw angehalten, um einem Fußgänger das Überschreiten zu ermöglichen. Der 23jährige fuhr auf den haltenden Pkw auf. Quelle: Polizei