Veröffentlicht am 25. Oktober 2019 von wwa

WEISSENTHURM – Schwerer Verkehrsunfall in Weißenthurm – Unfallverursacher und Motorradfahrer schwer verletzt – Der 52jährige Fahrer eines Toyota befuhr am Freitagmorgen, 25. Oktober, gegen 09:35 Uhr mit, so die Polizei, offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße in Weißenthurm von Andernach kommend in Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich. Bei einem Überholvorgang streifte er zunächst den überholten Pkw. Als er erneut weitere Fahrzeuge überholte, wurde der Platz aufgrund Gegenverkehrs plötzlich eng. Trotz mehrerer Ausweichmanöver grundsätzlich unbeteiligter Fahrzeuge, touchierte der Toyotafahrer mehrere in Bewegung befindliche Fahrzeuge, die teilweise auf am Fahrbahnrand geparkte Pkw geschoben wurden. Der Toyota überschlug sich in Folge der Kollisionen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Toyota schwer und weitere Beteiligte leicht verletzt. Insgesamt wurden neun Pkw und ein Motorrad zum Teil erheblich beschädigt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder denen bereits im Vorfeld eine auffällige Fahrweise des grauen Toyota aufgefallen ist. Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Andernach unter der 02632/9210 zu melden. Quelle: Polizei