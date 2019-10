Veröffentlicht am 25. Oktober 2019 von wwa

PRACHT – Das buddhistische Kloster Hassel bei Pracht war das Ziel – Der Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege e. V. bessucht das Kloster Hassel. Gegen 13:30 Uhr trafen sich die 12 Teilnehmer am Parkplatz des Raiffeisenturms am Beulskopf, um Fahrgemeinschaften zu bilden und anschließend im Konvoi die etwa halbstündige Fahrt über Dörfer und Forstwege in An­griff zu nehmen. Auf dem Grundstück wurden sie sehr herzlich von der Leiterin der Einrichtung, Ew. Dhamna Mahatheri und zwei ihrer Mitarbeiterinnen samt Hofhund mit einem Begrüßungstrunk, einem Glas selbst gepressten Apfelsaft, begrüßt.

Der Gruppe erklärte sie am Buddha-Denkmal die verschie­denen Formen des Buddhismus. Im Vortragssaal brachte die Nonne den Teilnehmern ihre Form des Lebens und der buddhistischen Lehre, die in der Tradition des Thervada steht, näher. Grundlage ist die Schulung der Achtsamkeit mit ihren vier Säulen. Da die Religion des Buddhismus keine Gottheit kennt, ist sie die friedvollste auf der Welt. Mit Häppchen und Getränken, dem Eintrag ins Gästebuch und obligatorischem Gruppenfoto wurden die Teilnehmer verabschiedet. Der Ausflug fand sein Ende bei Kaffee und Kuchen in der Gaststätte Hubertushöhe“ in Beul. (dibo) Foto: Kloster Hassel