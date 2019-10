Veröffentlicht am 25. Oktober 2019 von wwa

WINDHAGEN – Verkehrsunfall in Windhagen – 83jähriger Fahrer schwer verletzt – Am Freitagvormittag, 25. Oktober, wollte ein 83jähriger Fahrzeugführer in der Schulstraße in Windhagen rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei geriet er aus ungeklärter Ursache eine abschüssige Hofeinfahrt hinunter und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand, an der sich das Fahrzeug mit der gesamten rechten Fahrzeugseite verkantete. Der eingeklemmte Fahrer erlitt

Schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde durch Feuerwehr- und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der PKW wurde aufwendig mit einem Kran geborgen. Es entstand, so die Polizei, erheblicher Sachschaden an Fahrzeug und Hauswand. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 10.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei