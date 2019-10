Veröffentlicht am 24. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Schnell noch Karten sichern für die Halloween-Sauna in der Deichwelle – Begrenztes Kartenkontingent für den 31. Oktober – Vorverkauf läuft – Geister, Monster und andere Schauergestalten treiben in der Sauna der Deichwelle zu Halloween ihr Unwesen. Der Vorverkauf läuft für das beliebte Event am Donnerstag, 31. Oktober, 18 bis 1 Uhr, läuft. „Die Begrenzung der Teilnehmerzahl, die wir im vergangenen Jahr erstmals hatten, hat sich bewährt, damit die Qualität der Veranstaltung nicht unter zu großem Gedränge leidet“, erklärt Verwaltungsleiterin Svenja Kurz.

Die Karten kosten im Vorverkauf in der Deichwelle 21 Euro, an der Abendkasse 23 Euro. Einlass ist ab 17 Uhr, vorher bleibt die Sauna zur Vorbereitung geschlossen. Weitere Infos unter 02631/85-1666.