Veröffentlicht am 24. Oktober 2019 von wwa

HAMM (Sieg) – Kammermusik im Kulturhaus Hamm (Sieg) – Werke der Schumanns und von Grieg am 3. November im Mittelpunkt – Tatiana Kozlova am Klavier, Susanne Richard und Sophie Pas mit Violine und Viola sind die Interpreten des Kammerkonzerts am Sonntag, 3. November, 17 Uhr, im Kulturhaus Hamm (Sieg). Die drei Frauen, alle Meisterinnen ihres Fachs, spielen unter dem Titel „Märchenbilder und Romanzen: Hommage zum 200. Geburtstag von Clara Schumann“.

Der Kammermusikabend widmet sich den Werken von Robert und Clara Schumann sowie von Edvard Grieg.

Ergreifende späte Musik des großen Komponisten-Ehepaares Robert und Clara Schumann soll den Zuhörer in die geheimnisvolle Welt der Märchen entführen. Mit den letzten Werken aus der von Krankheit und Verwirrung überschatteten Düsseldorfer Zeit wirkt die Musik wie eine nachträgliche Resonanz auf die erfüllte Leipziger Zeit der ersten Ehejahre. Robert und Clara tauchen – die Realität verlassend – mit den Märchenbildern und Romanzen in eine magische Sphäre ein, in der uns ein „Ensemble wunderbarer Dinge und Begebenheiten“ (Novalis) entgegenklingt.

Das Programm:

Clara Schumann – Drei Romanzen op. 22 für Violine und Klavier

Robert Schumann – Märchenbilder: Vier Stücke für Viola und Klavier op. 113

Pause

Clara Schumann – Mazurka g-moll op. 6 n.3

Edvard Grieg – Sonate für Violine und Klavier n. 2 G-Dur op. 13

Robert Schumann – Märchenerzählungen: Vier Stücke für Klarinette (Violine), Viola und Klavier, op. 132

Der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse (Schüler u. Schwerbehinderte 8 Euro), Einlass ist ab 16.15 Uhr. Veranstalter sind die Kulturfreunde Hamm (Sieg). Foto: VG Hamm (Sieg)