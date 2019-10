Veröffentlicht am 24. Oktober 2019 von wwa

WILLROTH – Trunkenheitsfahrt mit 1,98 Promille in Willroth – Nach einem Zeugenhinweis über eine unsichere Fahrweise führten die Polizeibeamten der Polizei Strassenhaus in Willroth eine Verkehrskontrolle mit einem 59jähriger Fahrzeugführer durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei