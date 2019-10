Veröffentlicht am 25. Oktober 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Mitgliederversammlung des Fördervereins der Kita Sonnenschein in Weyerbusch – Der Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Kindertagesstätte Sonnenschein Weyerbusch e.V. lädt alle Mitglieder und Interessierten zur Mitgliederversammlung am Dienstag, den 12. November 2019, ab 19:30 Uhr in die Kita Sonnenschein, Am Sportplatz 5 in Weyerbusch ein.

Sofern Beschlussfähigkeit nicht gegeben sein sollte, wird satzungsgemäß zu einer weiteren Mitgliederversammlung im Anschluss an diese Mitgliederversammlung eingeladen. Der Verein weist seine Mitglieder ausdrücklich auf die Möglichkeit der Stimmübertragung gem. Satzung hin.

Tagesordnung:

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden; Annahme der Tagesordnung sowie Mitteilung über evtl. eingegangene Anträge Jahresbericht 2018/2019 Kassenbericht 2018/2019 Aussprache zu den Berichten Bericht der Kassenprüfer; Entlastung des Vorstandes auf Antrag der Kassenprüfer Wahl zweier Kassenprüfer Geplante Veranstaltungen 2019/2020 Satzungsänderung (der Entwurf der geänderten Satzung sowie eine Übersicht über die geänderten Passagen liegen in der Kita aus) Beschlussfassung über vorliegende Anträge Verschiedenes

Vereinsmitglieder können bis zum 8. November 2019 Anträge zur Mitgliederversammlung beim Vorstand stellen. Ein Antrag ist schriftlich zu stellen und muss einen Antragstext mit ausführbarem Inhalt haben. Der Vorstand prüft die Zulässigkeit des Antrages und setzt diesen auf die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung. Bei der Abstimmung über einen Antrag ist über den weitest gehenden Antrag zuerst abzustimmen. Wer der weitest gehende Antrag ist, bestimmt der Versammlungsleiter. Bei Zweifeln hierüber entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit darüber, welcher Antrag von mehreren Anträgen der weitest gehende Antrag ist. Dringlichkeitsanträge sind unzulässig.

Stimmberechtigt sind nur Mitglieder des Vereins der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Kindertagesstätte Sonnenschein Weyerbusch e.V. gem. Satzung.