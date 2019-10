Veröffentlicht am 23. Oktober 2019 von wwa

HACHENBURG – Weltsparwoche bei der Westerwald Bank: Spielen, malen und gewinnen – Seit 1925 gibt es ihn, den Weltspartag. Seinerzeit war es ein Ziel, vor allem den Kindern das Sparen ans Herz zu legen. Seither begehen die Geldinstitute weltweit den Weltspartag am letzten Arbeitstag im Oktober, also am 31. Oktober. In Deutschland legte man den Weltspartag allerdings auf den 30. Oktober, um den Reformationstag am 31. Oktober, der teilweise offizieller Feiertag ist, zu würdigen. Wer erinnert sich heute nicht an den Bankbesuch Ende Oktober in der Kindheit und Jugend, bei dem das Leeren der eigenen Spardose mit kleinen Geschenken verbunden war? Aus dem Weltspartag ist längst eine Weltsparwoche geworden. Geschenke, Überraschungen und Besonderheiten für die Jüngsten gibt es auch heute noch. Die Westerwald Bank lädt vom 28. bis 31. Oktober zur Weltsparwoche ein und hat sich dazu einiges einfallen lassen.

Fürs Sparen gibt es Geschenke – Alle jungen Kunden bis zum Alter von 21 Jahren, die in der Weltsparwoche auf ein Spar- oder Girokonto einzahlen, erhalten ein Geschenk: Wahlweise gibt es eine Plüsch-„Twonster“-Figur, dessen Gesichtsausdruck sich ändern lässt, ein Altenburger Shuffle-Spiel oder einen Touch-Pen „Bamboo“. Doch damit nicht genug: In den Filialen in Altenkirchen, Bad Marienberg, Dierdorf, Hachenburg, Montabaur, Ransbach-Baumbach, Rengsdorf, Westerburg, Wirges und Wissen findet eine Kinder-Olympiade mit verschiedenen Spiele-Stationen statt, unter anderem mit Ringwurf-Spiel, Soft-Bowling und Balancier-Parcours.

Kreative Sparer gesucht – Zudem gibt es zur Weltsparwoche einen Malwettbewerb für alle jungen Kunden im Alter von 5 bis 14 Jahren. Das Motto „Wofür sparst Du?“ soll im Format DIN A 4 umgesetzt werden. In zwei Altersgruppen (5 bis 9 und 10 bis 14 Jahre) werden nach dem Einsendeschluss am 31. Oktober insgesamt vier Gewinner mit je einem Spargeschenkgutschein in Höhe von 50 Euro ermittelt. Und dann gibt es auch noch ein Online-Gewinnspiel: Mitmachen kann jeder im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Aufgabe ist es, das Lösungswort zur Weltsparwoche herauszufinden. Verlost werden ein Hoverboard, AirPods und eine Fitbit-Smartwatch. Sowohl der Malwettbewerb als auch das Online-Gewinnspiel laufen bereits seit dem 30. September.

Anmelden und mitmachen! – Alle Informationen zur Weltsparwoche bei der Westerwald Bank, insbesondere die Teilnahmebedingungen für den Malwettbewerb sowie die Anmeldung und die Fragen zum Online-Gewinnspiel, gibt es über die Webseite der Genossenschaftsbank: www.westerwaldbank.de/weltsparwoche.