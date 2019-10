Veröffentlicht am 23. Oktober 2019 von wwa

MUDERSBACH – Mann nach Sachbeschädigung aufgefallen – Am frühen Mittwochmorgen, 23. Oktober, wurde eine Streife der Polizei Betzdorf in der Koblenzer Straße auf einen jungen Mann aufmerksam, der einen länglichen Gegenstand bei sich trug. Vor der Kontrolle entsorgte der 25jährige Mann den Gegenstand in einer Hecke. Wie später festgestellt wurde, handelte es sich um einen Baseballschläger. An dem Schläger konnten frische Beschädigungen festgestellt werden und so wurde vermutet, dass dieser erst kürzlich zum Einsatz gekommen war. Da sich die ehemalige Wohnanschrift des 25jährigen in der Nähe befand, wurde das Wohnhaus in Augenschein genommen. Dabei konnten zwei eingeschlagene Fensterscheiben festgestellt werden. Wie sich herausstellte war er erst kürzlich aus der Wohnung geflogen. In diesem Umstand dürfte, so die Polizei, die Motivlage zu suchen sein. Gegen den 25jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Quelle: Polizei