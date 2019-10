Veröffentlicht am 22. Oktober 2019 von wwa

REGION – Landtagsabgeordneter Sven Lefkowitz ruft zu Jugendwettbewerb auf – Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit – Verschiedene Landtagswahlen und der anhaltende öffentliche Diskurs haben besonders deutlich gemacht: Deutschland braucht mehr Austausch und gegenseitiges Verständnis zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland, aber auch zwischen den Generationen.

Aus diesem Grund und anlässlich der 30. Jahrestage von Mauerfall und Deutscher Einheit haben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer gemeinsam den Jugendwettbewerb „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der Einheit“ ausgelobt.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz erklärt dazu: „Bis zum 1. März 2020 sind Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren in ganz Deutschland aufgerufen, sich in Gruppen auf die Spurensuche nach Geschichten zu den Erfahrungen aus der Zeit der Wiedervereinigung zu begeben. Dies können Geschichten aus den Familien, aus dem Wohnort, aus Vereinen, von Begegnungen mit Menschen aus dem jeweils anderen Landesteil oder auch Erfahrungen mit Veränderungen sein, die seit 1989/90 eingetreten sind. Die Form der Einreichung ist frei wählbar: es können beispielsweise Comics, Filme, Textbeiträge oder Theaterstücke sein. Zu gewinnen gibt es bis zu 30 Preise in Höhe von je 500 bis 3.000 Euro sowie die Teilnahme an der Preisverleihung im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.“

Mit dem Wettbewerb möchten die beiden Institutionen zur Aufarbeitung der Umbruchs- und Transformationsphase beitragen und die innere Einheit Deutschlands weiter fördern.

Am Wettbewerb können nur Gruppen von Jugendlichen teilnehmen. Diese müssen mindestens aus drei Jugendlichen bestehen und sollten maximal Klassengröße haben.

Jede Teilnehmergruppe benötigt einen erwachsenen Projektbegleiter, der an eine Institution, beispielsweise eine Schule oder ein Verein, angegliedert ist. Der Projektbegleiter unterstützt die Gruppe, registriert sie und steht als Ansprechpartner für das Projektbüro zur Verfügung.

Potenzielle Projektbegleiter sowie interessierte Jugendliche erhalten auf der projekteigenen Webseite (www.umbruchszeiten.de) alle relevanten Informationen zum Wettbewerb.

„Ich würde mich freuen, wenn dieses Angebot auch auf Zuspruch bei den vielen jungen Menschen in unserer Region treffen würde“, so Sven Lefkowitz abschließend.