BETZDORF – SG 06 Betzdorf gegen Westerburg II

Veröffentlicht am 22. Oktober 2019

BETZDORF – Am 27. Oktober tritt die SG 06 im Betzdorfer Stadion auf dem Bühl um 14:30 Uhr gegen Westerburg II an. – Obwohl es sich um ein wichtiges Spiel handelt, das jede Menge Spannung verspricht, wird der Fußballverein auch am Barbarafest teilnehmen und lädt die Besucher vor dem Spiel an ihren Stand in der Bahnhofstraße (vor der Löwen-Apotheke) ein.

Für Unterhaltung ist hier bestens gesorgt. So wartet ein Fußball-Billard auf die Besucher. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Mischung aus Fußball und Billard, bei dem auch Oma oder Opa gegen die Enkel antreten kann. Außerdem können am Glücksrad kleine Gewinne erspielt werden, die unter anderem von der Löwen-Apotheke gestiftet wurden.

Die Löwen-Apotheke steuert außerdem istotonische Drinks bei, mit denen man neue Kräfte für einen weiteren Bummel über das Barbarafest sammeln kann. Dazu gibt es dann noch Popcorn, das am SG-Stand frisch zubereitet wird.

Am Stand kann man sich natürlich auch über die Arbeit der SG 06 im Kinder- und Jugendbereich informieren. Der Verein betreut Mannschaften in allen Altersgruppen – von den „Bambinis“ bis zur A-Jugend. Mit seinen Mannschaften absolviert der Betzdorfer Fußballverein in dieser Saison über 160 Spiele in den unterschiedlichen Ligen.