Veröffentlicht am 22. Oktober 2019 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg – Am Montagvormittag, den 21. Oktober 2019 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes zu einer Unfallflucht. Ein parkender VW Golf wurde durch einen unbekannten Unfallverursacher am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen sowie der Nutzer eines silbernen Toyota Corolla mit AK-Kennzeichen werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Telefon: 02662-95580, zu melden. Quelle: Polizei