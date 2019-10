Veröffentlicht am 22. Oktober 2019 von wwa

KOBLENZ – Erstes Welcome-Dinner der Stadt Koblenz begeisterte neue Studierende – Mit dem RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz im Stadtteil Karthause und dem Campus der Universität Koblenz-Landau im Stadtteil Metternich zählt Koblenz zu den großen Hochschulstädten in Rheinland-Pfalz. Um die neuen Studierenden dieses Jahres herzlich an ihrem Studienort zu begrüßen, haben die Stadt Koblenz, das Studierendenwerk Koblenz und die Hochschule Koblenz nun zum ersten Welcome-Dinner für Erst- und Zweitsemester eingeladen. 270 Studierende von Hochschule Koblenz und Universität Koblenz-Landau hatten die Gelegenheit, bei einem 3-Gänge-Menü in stilvollem Ambiente in der festlich gedeckten Mensa des RheinMoselCampus miteinander sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von Hochschulen, Stadtverwaltung, Politik und Wirtschaft ins Gespräch zu kommen.

Initiiert hatte diese Veranstaltung der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner, den ein Bericht über das bereits etablierte und sehr beliebte Welcome-Dinner in der Hochschulstadt Marburg dazu inspiriert hatte. In seinem Grußwort lud er die anwesenden Studierenden herzlich dazu ein, die vielen Angebote und Möglichkeiten der Stadt Koblenz zu entdecken. Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, Präsident der Hochschule Koblenz und Hausherr des Abends, sowie Prof. Dr. Stefan Wehner, Vizepräsident für Forschung, Transfer, Internationalisierung und Digitalisierung der Universität Koblenz-Landau, gratulierten den Anwesenden ebenfalls für die Wahl des Studienortes und begrüßten das Welcome-Dinner auch als schöne Gelegenheit, Studierende beider Hochschulen an einen Tisch zu bringen. „Wir wachsen gemeinsam“, betonte Wehner. Gabriele Riedle-Müller, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Koblenz, deren Team sich mit großem Einsatz um die Bewirtung der Gäste kümmerte, stellte das Angebot ihrer Institution vor: „Wir stehen an beiden Hochschulen für einen reibungslosen, effizienten Ablauf des Studiums.“

Frederik Wenz – Citymanager der Stadt Koblenz – moderierte das Welcome Dinner. Dabei erhielt er zeitweise Unterstützung von Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik, der einen schönen Überblick über das breite Veranstaltungsprogramm der Stadt Koblenz gab. Was die Stadt auch zukünftigen Absolventinnen und Absolventen zu bieten hat, wurde in kleinen Gesprächsrunden mit Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Wirtschaft deutlich. Neben der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Koblenz waren die Rhein-Zeitung, die Koblenzer Brauerei GmbH, CompuGroup Medical SE, die Energieversorgung Mittelrhein, die Debeka, die R56+ Reginalmarketing GmbH sowie die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz vertreten.

Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte die Jazz Kombo Major D unter der Leitung von Dušan Oravec, Lehrbeauftragter am Musikinstitut der Universität Koblenz-Landau. Die Studierenden genossen es sehr, ihre Mensa einmal in einer so gehobenen Atmosphäre mit Tischdecken, Servietten und Bedienung am Tisch zu erleben. Nach dem großen Erfolg soll künftig zu Beginn eines jeden Wintersemesters ein solches Welcome-Dinner stattfinden, und zwar jeweils im Wechsel veranstaltet von der Hochschule Koblenz und der Universität Koblenz-Landau. Fotos: Hochschule Koblenz/Frey