STRASSENHAUS – Wanderwege im Naturpark werden neu in Szene gesetzt – Modern, nachhaltig und im wahrsten Sinne des Wortes schwungvoll kommen die neuen Wandertafeln des Naturpark Rhein-Westerwald daher. – Die 1. Vorsitzende, I.D. Isabelle Fürstin zu Wied, hat die Mitglieder des Arbeitsausschusses eingeladen, sich in Straßenhaus von der Qualität der neuen Wandertafeln zu überzeugen. „Mit den Fördermitteln des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten und Eigenmitteln des Naturparks Rhein-Westerwald e. V. ist es uns möglich, diese schön designten und informativen Wandertafeln im gesamten Naturpark aufzustellen“.

Bereits in der Arbeitsausschusssitzung Anfang 2016 wurde der Beschluss gefasst, einheitliche Wandertafeln an den Hauptwanderparkplätzen im Naturpark aufzustellen. In einer weiteren Arbeitsausschusssitzung im Jahr 2018 wurde es dann konkret: Das Tafellayout, der Rahmen sowie das zu verwendene Material wurden besprochen und festgelegt.

„Im Arbeitsausschuss war man sich schnell einig, dass Holz das prägende Element sein soll. Viele Standorte der Wandertafeln befinden sich im Wald, wodurch die Holzrahmen der Tafeln natürlich optisch sehr gut passen“, erläutert die Geschäftsführerin des Naturparks Irmgard Schröer. Weiter weist Schröer darauf hin, dass die Rahmen aus naturgewachsenen Robinienhölzern hergestellt wurden, die für eine lange Haltbarkeit und Individualität stehen.

Wo der Standort es hergibt, werden vor den Tafeln Holzpoller platziert, damit Autos nicht zu nah an die Tafeln heranfahren und die Sicht auf die Karte versperren. Zusätzlich dienen die Poller auch als Sitzgelegenheiten.

Den Naturpark-Verantwortlichen war zudem wichtig, dass das Corporate Identity bewahrt wird. So lässt sich die typische Wellenform, die man beispielsweise von den Rad- und Wanderkarten des Naturparks kennt, auch auf den neuen Wandertafeln finden.

Neben einem übersichtlichen Kartenauszug mit Wanderwegen werden Höhenprofile zu einzelnen Wegen dargestellt. Zudem erhält der Betrachter Informationen zum Naturpark und zur jeweiligen Verbandsgemeinde bzw. Stadt.

Das Endergebnis kann nun schon an einigen Wanderparkplätzen bestaunt werden. In den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Unkel sowie der Stadt Neuwied können sich Wanderer jetzt an den Tafeln über die vielfältigen Wanderrouten informieren.

Bis Ende des Jahres ist das Aufstellen von 15 weiteren Wandertafeln im Naturparkgebiet geplant. Derzeit läuft die Abstimmung von Standorten und Inhalten mit den jeweiligen Verbandsgemeinden. Weitere aktuelle Informationen zum Naturpark erhalten sie unter www.naturpark-rhein-westerwald.de Foto: Marlies Becker

Foto: Die Mitglieder des Arbeitsausschusses des Naturparks, mit der 1. Vorsitzenden des Naturparks Isabelle Fürstin zu Wied und Landrat Achim Hallerbach