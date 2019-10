Veröffentlicht am 22. Oktober 2019 von wwa

BUCHHOLZ – Klima im Wandel – BHAG Energie und Klimaschutzworkshop in der katholischen Kita Buchholz – Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und steht aktuell, insbesondere durch das Engagement junger Menschen, ganz oben auf der politischen Agenda. Dass die Thematik auch vor unseren Jüngsten nicht Halt macht, zeigt das Interesse der Erzieherinnen und Erzieher sowie der Familien und Kinder der Katholischen Kita St. Pantaleon in Buchholz an dieser Thematik.

In der fünfgruppigen Kita begegnen sich Erzieherinnen, Erzieher, Kinder und Familien unter dem Leitwort: „AUFEINANDER ZUGEHEN – MITEINANDER WACHSEN – VONEINANDER LERNEN“. Die Kitaleiterin Michaela Novy nimmt sich mit herausragendem Engagement der Lebensweltfragen ihrer Schützlinge an und hat dabei immer auch die internationalen Kinderrechte im Blick.

Die von Maria-Elisabeth Loevenich, BHAG Projektleitung „Nachhaltigkeit lernen in der Region“, im Oktober 2019 durchgeführten Bildungsworkshops fokussierten daher die Themen Energie und Klimaschutz. Im ersten der beiden Kita- Workshops ging es vordringlich um die Klärung der Begriffe Energie und Klimawandel. Im zweiten Workshop wurden dann Parallelen zu Energie-, Klima- und Lebensstilfragen erarbeitet, die in praktische Klimaschutztipps mündeten.

Weil der Nordpol durch die Klimaerwärmung schmilzt, will H. in Zukunft mit seiner Familie auf Urlaubsreisen mit dem Flugzeug verzichten und die Ferien lieber im schönen Westerwald verbringen. Nun muss er nur noch seine Eltern von seinem Vorhaben überzeugen und Loevenich ist gespannt, ob es ihm gelingt. M. berührt besonders, dass aufgrund des Klimawandels auch Tiere ihren Lebensraum verlieren und sterben. Mit dem schönen Insektenhotel und den vielen bienenfreundlichen Pflanzen rund um den Kindergarten leisten die Kinder und Ihre Erzieher schon einen wichtigen Beitrag zum Erhalt bedrohter Arten. Dass sich M. in ihrer Kita an Biodiversitätsprojekten beteiligen kann gibt ihr ein besseres Gefühl und lässt sie zuversichtlich in die Zukunft schauen. S. sorgt sich um die Zukunft von Menschen, die in wasserreichen Regionen leben. Sie hat gehört, dass aufgrund von häufig auftretenden Extremwettern der Wasserspiegel ansteigt. Auch sie ist bereit, etwas für den Klimaschutz zu tun. Denn auch Umweltschutz ist am Ende Klimaschutz. Sie will die Erde schützen helfen, indem sie in Zukunft häufiger Müll vermeidet. „Wäre es nicht möglich in der Kita eine Spielzeug- oder Kleidertauschbörse zu organisieren?“, regt Loevenich am Ende des Projektes an. Langlebige Spielzeuge und Kleidungsstücke bleiben so länger in Gebrauch und landen nicht schon nach kurzer Zeit in der Mülltonne.

Michael Roeder und seine Kollegin Isabelle wollen die Ideen und Lernerfahrungen, die sie aus dem BHAG Projekt mitgenommen haben in den kommenden Wochen ihrer Vorschulerziehungsarbeit noch vertiefen und denken sogar über eine Beteiligung am BHAG Malwettbewerb 2020 zum Thema Klimawandel nach. Sie alle danken der Bad Honnef AG für ihre Expertise und ihr Engagement in Bildung (Kinderrecht 3 der UN Kinderrechtekonvention).

Die Bildungsinitiative der Bad Honnef AG ist ein anerkannter Beitrag zur Umsetzung des UNESCO Weltaktionsprogramms der Bildung für nachhaltige Entwicklung und wird im November 2019 erneut von der Deutschen UNESCO Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung als bundesweites Vorbild ausgezeichnet. Fotos: BHAG