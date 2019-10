Veröffentlicht am 22. Oktober 2019 von wwa

KIRCHEIB – Finissage der Ausstellung „Selbst ist das Andere“ – Am Samstagnachmittag, 26. Oktober, findet in der Kulturwerkstatt ab 17:00 Uhr die Finissage der Ausstellung der Künstler/innengruppe Acht statt. Sie haben zahllose Stipendien erhalten und Preise gewonnen. Sie werden in öffentlichen Sammlungen geführt und verkaufen an private Sammler. Sie lehren an Universitäten und haben Einzelausstellungen in verschiedenen Ländern. Sie zeichnen und malen, nähen uns sticken, filmen, machen Landart, Installationen, Skulpturen und Performances. Sie haben sich alle irgendwann in der Region Rhein-Sieg-Westerwald niedergelassen, wo sie zum Netzwerk wurden und schließlich eine Künstler/innengruppe gründeten: Acht.

Am Sonntag, den 13. Oktober, trat Acht mit der Gruppenausstellung „selbst ist das andere“ zum ersten Mal in die Öffentlichkeit. Die Ausstellung in der Kulturwerkstatt Kircheib, wo sie sich seit Beginn des Jahres regelmäßig treffen, ist noch am 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr zu sehen. Am 26. Oktober, findet ab 17:00 Uhr die Finissage mit einer Performance von Mark Met statt. Benoit Tremsal, Carola Willbrand, Inge Kamps, Jürgen Röhrig, Mark Met, Matthijs Muller, Sabine Hack und Sonja Karle zeigen aktuelle Arbeiten, die durch den Titel der Ausstellung „selbst ist das andere“ assoziativ miteinander verknüpft sind. Der Eintritt ist frei.