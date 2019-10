Veröffentlicht am 22. Oktober 2019 von wwa

KIRCHEIB – Leipziger Duo Wooden Peak gastiert in der Kulturwerkstatt – Am Sonntagabend, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr sind Wooden Peak aus Leipzig mit ihrem vierten Album „Yellow Walls“ in der Kulturwerkstatt zu Gast.

Mit den besinnlichen Sounds von Wooden Peak läuten wir die herbstliche Jahreszeit ein. Seit zehn Jahren bewegen sich Sebastian Bode und Jonas Wolter zwischen elektronischem Songwriting und Klangkunst: Rhythmen, Bewegungen, verdichtete Soundscapes und Stimmungen werden zu kleinen Klanginstallationen mit Beat und Gesang. Wolters Flüsterbrummen und Bodes brüchiges Bärenfalsett erzählen von Fehlern, Fantasien und Perspektiven. Die Lyrics verweben sich unaufdringlich mit der Musik zu einem charakteristischen Sound, der wie die reale Umsetzung eines Traums wirkt.

Seit zehn Jahren bereichern sie die deutsche Musikszene als vielarmiges Duo an Schlagzeug, Gitarre, Samplerpark, Basspedal und Gesang. Als Produzentenduo entwickeln die beiden Leipziger Geräusch und Lied für Film, schreiben und verfeinern für Tänzer und für Museen, für Installationen und die Musik der anderen.

In ihrem Anfang 2019 erschienen Album „Yellow Walls“ spielen Wooden Peak mit Grenzen und Dimensionen. Feingezeichnete und zerbrechlich anmutende Songs zeichnen Bilder im Kopf. Die erzählerischen Lyrics verweben sich unaufdringlich mit der Musik zu einem charakteristischen Sound, der wie die reale Umsetzung eines Traums wirkt. Oder eben: Musik mit Herz, Hirn und Zeitgeist.

Eintritt 10,- € / ermäßigt 7,- €