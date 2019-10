Veröffentlicht am 21. Oktober 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahren ohne Fahrerlaubnis – Am Freitagvormittag, 18. Oktober 2019, gegen 10:50 Uhr, rangierte ein 59jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw Mercedes in der Marktstr. Hierbei touchierte er mit der Fahrzeugaufbau ein Gebäudevordach, an dem geringer Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrer sowie gegen den Halter des Lkw wurde ein Strafverfahren wegen des Führens bzw. Dulden des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei