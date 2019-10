Veröffentlicht am 21. Oktober 2019 von wwa

REGION – Pro-Fil hilft erneut Müll- und Straßenkindern – Einsatz auch im Rotlicht-Milieu – Merzhäuser: „Nur durch Bildung wird die Armut besiegt!“ – Der gemeinnützige Verein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ ist weiterhin sehr erfolgreich bei der Hilfe für die Ärmsten der Armen in dieser Welt. Aktuelle Berichte und Bilder des Ersten Vorsitzenden Matthias Merzhäuser, der erst kürzlich aus Cebu/Philippinen zurück kam, dokumentieren dass das jahrelange Engagement des Vereins und seiner vielen Unterstützer immer mehr Früchte trägt. So berichtet Merzhäuser, dass immer mehr Kindern, die derzeit noch auf Mülldeponien, in Slums oder verwaist auf Straßen und unter Brücken leben, der Schulbesuch ermöglicht werden kann.

„Durch Spenden aus Deutschland können wir dazu beitragen, bis zu 2.000 Kinder jährlich zur Schule zu schicken, die ansonsten ohne Bildung wären. Aber gerade durch den regelmäßigen Schulbesuch und der damit auch verbundenen gesunden Ernährung und medizinischen Grundversorgung wird der der erste Schritt zum Weg aus der Armut getan.“ Und die Bekämpfung der Armut wirkt sich auch in anderen Bereichen positiv aus: So können dadurch langfristig die prekären Situationen im Bereich der Internet-Kriminalität, des Menschenhandels, der Kinderpornografie und der Zwangsprostitution von Kindern und Jugendlichen in den Rotlicht-Milieus signifikant verbessert werden.

Auch dort engagiert sich Pro-Fil durch direkte Betreuung der Betroffenen und mit einem Netzwerk von vielen professionellen und auch ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die täglich (bzw. nächtlich) die Brennpunkte besuchen und Kinder und Jugendliche betreuen. „Schon 50,00 bis 60,00 Euro genügen, um einem Kind für ein Jahr den Grundschulbesuch zu ermöglichen – inklusive Schuluniform, Heften. Stiften, Transport, medizinischer Grundversorgung, Ernährung und einem geringen Schulgeld. In der Mittelschule sind es 100 Euro. Es freut mich kolossal, dass nach einem Vortrag, den ich vor den Schülerinnen und Schülern der sechsten Klassen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf halten durfte, eine Spende von Euro 2.000,00 Euro zusammen kam, die nun Kindern im gleichen Alter aus Müllsammlerfamilien auf Cebu helfen wird, aus der Armut zu entkommen. Nur durch Bildung, wird die Armut besiegt!“ Weitere Infos zu den Aktivitäten von Pro-Fil sind im Internet unter www.Pro-Fil-Hilfe.org zu finden oder mit vielen Bildern auf der Facebook-Präsenz des Vereins. Darüber hinaus sendet der Bürgerfunk von Radio Siegen schon zum dritten Mal eine ganze Stunde an Informationen über Pro-Fil und die Arbeit von Matthias Merzhäuser am Sonntag, 27. Oktober 2019 ab 19:03 Uhr. Fotos: Pro-Fil und Matthias Merzhäuser.