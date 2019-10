Veröffentlicht am 21. Oktober 2019 von wwa

HAMM (Sieg) – FDP Hamm spendete an Feuerwehr-Förderverein – Über eine Spende des FDP Ortsverband Hamm konnte sich der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg e.V. freuen. Im Rahmen der Feierstunde zur Übergabe und Einsegnung zweier neuer Feuerwehrfahrzeuge wurde auch die Spende offiziell an den Förderverein übergeben. Der Spendenbetrag in Höhe von 250 Euro kam durch den Verzicht auf Wahlwerbung bei den Kommunalwahlen im Mai 2019 zustande. Der Fraktionsvorsitzende Uwe Steiniger war sich in der kurzen Ansprache sicher, dass das Geld beim Förderverein für einen guten Zweck eingesetzt wird. Der 1. Vorsitzende des Fördervereins Dirk Sälzer bedankte sich dafür und versicherte, den Betrag bei zukünftigen Anschaffungen für die Hammer Feuerwehr einzusetzen. (am) Foto: Förderverein Feuerwehr Hamm/Sieg

Foto: Der Vorsitzende des Fördervereins Dirk Sälzer (rechts im Bild) bedankte sich bei Uwe Steininger von der FDP Hamm. Weiter im Bild von links nach rechts: Beisitzer Christian Templin, 2. Vorsitzender Alexander Müller und von der FDP Natascha Schmitz.