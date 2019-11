Veröffentlicht am 1. November 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – CHAPLIN – Das Musical gastiert in der Stadthalle Altenkirchen – Songs in Englisch – Dialoge in Deutsch – Das Musical CHAPLIN erzählt die Geschichte von Charlie Chaplins Aufstieg und Fall auf dem Weg zum Ruhm. Als er nach Amerika kam, war er ein Niemand. Als er es verließ, tat er das inmitten von Skandalen und Kontroversen. Inzwischen wurde Charlie Chaplin zu einem der beliebtesten und bekanntesten Entertainer der Welt. Charlie Chaplin war Komiker, Schauspieler, Regisseur und Komponist. Er wurde als Genie, revolutionärer Filmemacher und als ein Meilenstein der Filmgeschichte bezeichnet, ebenso aber auch als Geizhals, Frauenheld und als Kommunist. Doch was davon war er wirklich? Von den finsteren Straßen und der verrauchten Music Hall Londons, hin zu Filmen rund um die Welt.

Das Musical CHAPLIN zeigt den raschen Aufstieg dieses Komikergenies und seinen späteren Fall in Ungnade. Auf diesem Weg deckt das Musical die Wahrheit hinter den Schlagzeilen auf und zeigt den Mann hinter der Legende, dem unbestreitbaren Genie, welches den Film neu erfand. Aufführung am Mittwoch, 06. November ab 20:00 Uhr. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de oder 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen. Foto: ©Gallissas