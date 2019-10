Veröffentlicht am 29. Oktober 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – SAOR PATROL gastiert in der Stadthalle Altenkirchen – Scottish Medieval Rock am Samstag, 2. November – Diejenigen die Saor Patrol live gehört und erlebt haben, werden diese Eindrücke nie vergessen. Die Band gibt ihre Energie während des Auftritts an ihr Publikum weiter. Mit vibrierendem Dudelsack und Trommelryhtmen erregen und erfreuen sie die Menge aus allen Gesellschaftsschichten. Der Sound von Saor Patrol hat sich über die Jahrhunderte aus traditioneller schottischer und irischer Musik entwickelt, dies ist ihr Beitrag!!!

Indem sie an ihrem einzigartigen Sound und Stil festhalten, werden sie weiterhin alte musikalische keltische Wurzeln mit dem Neuen verbinden.

Saor Patrol spielte schon weltweit, auf allen Kontinenten und nun erobern sie mit ihrer zweiten Tour durch Deutschland auch unsere Herzen.

Während ihrer Besuche in anderen Ländern bieten sie Gespräche und Informationen über ihre Kultur für Jugendliche und Erwachsene an. Siehe „Clanranald Trust for Scotland“.

Sie sind auch Mitglieder von Combat International. Einem bekannten Team, das trainierte Kämpfer und Berater für Film und Fernsehen zur Verfügung stellt.