HORHAUSEN – Pastoralreferentin Elisabeth Beiling informiert am 6. November in Horhausen über die anstehenden Veränderungen in der Pfarreiengemeinschaft Neustadt-Horhausen-Peterslahr – Pfarrgemeinderat und Seniorenakademie laden ein – Die Seniorenakademie und der Pfarrgemeinderat Horhausen laden für Mittwoch, 6. November, ab 15 Uhr zu einem Informationsnachmittag: „Pfarreien der Zukunft“ ins Kaplan-Dasbach-Haus ein. Nach der Kaffeetafel wird gegen 15:30 Uhr Pastoralreferentin Elisabeth Beiling über die sich ergebenden Veränderungen in der Pfarreiengemeinschaft Neustadt-Horhausen-Peterslahr informieren. „Zu dem Nachmittag sind nicht nur Senioren eingeladen, sondern alle Menschen aus unserer noch bestehenden Pfarreiengemeinschaft, denen ihre Pfarrgemeinde am Herzen liegt“, so Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender der Seniorenakademie) und Egon Reuter (Vorsitzender des Pfarrgemeinderates).

Am 1. Januar 2020 startet die konkrete Umsetzung der Synode, indem Bischof Ackermann die Pfarrei Neuwied mit weiteren 14 neuen Pfarreien der Zukunft errichtet. Die Pfarrei Neuwied umfasst die Fläche des jetzigen Dekanates Rhein-Wied. Die jetzigen 23 Pfarreien des Dekanates werden aufgelöst und gehen in die neue Pfarrei ein. Als Pfarrort ist Neuwied benannt. Dort wird ein zentrales Pfarrbüro eingerichtet und das Leitungsteam bezieht dort mit fünf Personen sein Büro. Vor Ort wird es weiterhin Gottesdienste und Aktivitäten geben. Auch Seelsorgerinnen und Seelsorger werden in der ganzen Pfarrei ansprechbar sein. Die jetzigen Pfarrbüros werden zunächst als Kirchenbüros erhalten. Diese Informationen lösen Unsicherheiten bei den Pfarrangehörigen aus. Welche Veränderungen werden auf uns zukommen? Was wird weiterhin vor Ort bleiben, was nicht? Auf diese Fragen wird die Pastoralreferentin in Horhausen Antworten geben. Foto: Archiv Schmidt-Markoski

Foto: 1330 wird die Pfarrei Horhausen mit Kirche erstmals in einer Steuerakte urkundlich erwähnt. Über Jahrhunderte hindurch war die Pfarrei selbständig. Vor einigen Jahren erfolgte ein Zusammenschluss zur Pfarreiengemeinschaft Neustadt-Horhausen-Peterslahr. Am 1. Januar 2020 startet nun die Pfarrei Neuwied (Pfarrei der Zukunft) – und zwar genau auf der Fläche des bisherigen Dekanates Rhein-Wied, zu der dann auch die Pfarreiengemeinschaft Neustadt-Horhausen-Peterslahr gehören wird. Die Pfarrangehörigen müssen mit einigen Veränderungen rechnen, so wird es auch eine neue Gottesdienstordnung geben. Unser Archivfoto aus den 1930er Jahren zeigt die Ortsmitte von Horhausen mit dem Wahrzeichen der Gemeinde, der Pfarrkirche St. Maria Magdalena.