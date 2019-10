Veröffentlicht am 19. Oktober 2019 von wwa

SCHÜRDT – Wieder Verkehrsunfall auf der B 256, Kreuzung Schürdt – drei Personen Verletzt – Am Freitagnachmittag, 18. Oktober 2019, gegen 18:40 Uhr kam es auf der Kreuzung Schürdt zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 84jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße aus Schürdt heraus und wollte nach links auf die B 256 in Richtung Flammersfeld abbiegen.

Er übersah er den Pkw einer aus Richtung Flammersfeld kommenden 21jährigen Frau. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer und die 85jährige Beifahrerin des 84jährigen kamen mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, Die Polizei schätzt den Gesamtschadenshöhe auf circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr nur einspurig an den beschädigten Fahrzeugen vorbeigeleitet werden, so dass es teilweise zu erheblichen Stauungen kam. Quelle: Polizei