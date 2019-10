Veröffentlicht am 19. Oktober 2019 von wwa

EICHELHARDT – Verkehrsunfall auf der B 256 – ein verletzter Hund und drei beschädigte Fahrzeuge – Am Freitagnachmittag, 18. Oktober 2019, gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22jähriger Pkw-Fahrer die B 256 aus Richtung Eichelhardt kommend in Richtung Mammelzen, als ihm ein nicht angeleinter Hund eines Spaziergängers vor das Auto lief. Der Hund wurde vom Pkw erfasst und auf die Gegenfahrbahn gegen den Pkw einer 22jährigen Autofahrerin geschleudert.

Am Pkw des 22jährigen entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro, der Pkw der 22jährigen wurde nicht beschädigt und der Hund kam mit Prellungen, Schürfwunden und dem Schrecken davon. Hinter der bremsenden 22jährigen Pkw Fahrerin fuhren jedoch noch weitere Fahrzeuge. Ein 49jähriger Mann erkannte die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den Pkw eines 52jährigen Mann auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf der B 256 zwischen Eichelhardt und Mammelzen fast eine Stunde lang nur einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Quelle: Polizei