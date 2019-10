Veröffentlicht am 30. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fachtag zum Thema Resilienz – Am Mittwoch, dem 13. November, wird in Altenkirchen ein Seminartag zum Thema „Resilienz“ angeboten. Ulla Catarina Lichter wird eine Einführung in die Lern- und Kompetenzfelder des Resilienz-Zirkel-Trainings nach dem Bambus-Prinzip geben. Dabei geht es unter anderem um die Rolle als Lehrperson in der Resilienzförderung, um die Stärkung der eigenen Resilienz, um einen Nofallkoffer für Akutstress. Organisiert wird die Veranstaltung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Kreisverwaltung (Kontakt: Anna Izabela Beck, Tel. 02681-812513, E-Mail: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de).