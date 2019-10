Veröffentlicht am 20. Oktober 2019 von wwa

WINDHAGEN – 5. Rheinland-Pfalz Rollstuhltennis-Meisterschaft in Windhagen – Der Countdown läuft zur 5. Rheinland-Pfalz Rollstuhltennis-Meisterschaft, am Samstag, 26. Oktober, von 10:30 bis 16:30 Uhr und Sonntag, 27. Oktober, von 10:00 bis 15:00 Uhr treffen sich aus dem gesamten Bundesgebiet ambitionierte Rollstuhltennissportler in Windhagen, um an diesem Turnier teilzunehmen. Die Turnierteilnahme besteht aus einem Erwachsenen- und ein Juniorenturnier, gespielt werden Einzel- und Doppel Konkurrenzen.

Die Finalspiele werden aus allen Leistungsklassen am Sonntag durchgeführt. Wer sich für Tennis interessiert und schon immer mal Rollstuhltennis sehen wollte, ist als Zuschauer an beiden Tagen herzlich willkommen. Veranstaltungsort: Tennishalle des Sportpark Windhagen, Am Sportpark 1, 53578 Windhagen.