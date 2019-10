Veröffentlicht am 20. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Migrationsbeirat: Bürgermeister Mang empfängt Kandidaten – Kurz vor den Wahlen für den Migrations- und Integrationsbeirat in Stadt und Kreis Neuwied, die am Sonntag, 27. Oktober stattfinden, hat Neuwieds Bürgermeister Michael Mang die Kandidaten für das Neuwieder Gremium im Café der Volkshochschule empfangen. Dabei machte er seine Unterstützung für die Arbeit des Beirats deutlich: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, einen starken Integrationsbeirat in Neuwied zu haben.“ Mang betonte, dass er die Arbeit der bisherigen Beiratsmitglieder hoch schätze. Er wird das Gremium auch weiterhin intensiv fördern. Das Hauptaugenmerk gilt laut Bürgermeister nun vor allem dem Bestreben, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Mit neuen Handzetteln und Plakaten versucht man seitens der Verwaltung, einen möglichst hohen Bekanntheitsgrad der Kandidaten zu erreichen. Weitere Informationen zur Wahl und ein Musterstimmzettel stehen auf der Homepage der Stadt Neuwied bereit: https://www.neuwied.de/wahlen.html. Fragen beantwortet die Integrationsbeauftragte der Stadt Neuwied, Dilorom Jacka, Telefon 02631 802 284, E-Mail djacka@neuwied.de, zur Verfügung.